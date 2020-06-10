Росстат заявил о замедлении роста цен на гречку

https://static.news.ru/photo/26a1632c-ab39-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост цен на гречку в России со 2 по 8 июня составил 0,9%, что меньше показателя прошедшей недели. Об этом сообщает Росстат.

За период со 2 по 8 июня 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 0,9%. За предыдущую неделю, с 26 мая по 1 июня, рост цен на гречку составил 1,4%, — говорится в сообщении.

Увеличение стоимости на 3% и более было отмечено в шести регионах страны. Больше всего гречка подорожала в Магаданской области и Удмуртии на 4,7% и 4,1% соответственно.

На 0,2% повысились цены на пшено, макаронные изделия, сливочное масло, маргарин, печенье и поваренную соль, мясные консервы для детского питания, мороженую рыбу и баранину. Куриное мясо, жирный творог, сахар-песок подешевели на 0,2%, куриные яйца на 2,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на картофель — 4,5%, яблоки — 2,8%, морковь — 1,2%. В то же время помидоры стали дешевле на 6,5%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,8%, капуста белокочанная — на 0,3%, — отмечает пресс-служба Росстата.

NEWS.ru писал, что недельная инфляция замедлилась до нуля. С начала года отмечен рост потребительских возможностей на 2,4%.