В России ускорились темпы продовольственной дефляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России цены на продукты в продовольственных магазинах продолжают снижаться второй месяц подряд. При этом темпы дефляции ускоряются. В июне она составила 0,35%, а в июле — 0,39%, пишет АБН со ссылкой на данные Росстата.

Информация о дефляции отражена в отчете Росстата «Об оценке потребительских цен со 2 по 8 августа 2022 года», который был размещен на официальном сайте ведомства. Сообщается, что в годовом выражении рост в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне.

С 2 по 8 августа в большинстве регионов России снизились цены на подсолнечное масло, гречневая крупа, рис, пшено. Кроме того, подешевели куриные яйца, мясо, макароны, колбаса и сосиски, молоко, сметана, пшеничная мука, рис, шоколадные конфеты, соль, рыба, консервы для детского питания.

В прошлом году эксперты прогнозировали повышение цен на продукты питания в 2022 году, что эксперты связывали с ростом цен на газ и удобрения.

Экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод заверил, что цены на продовольственные товары в России стабилизируются осенью, а некоторые позиции могут даже подешеветь. По словам специалиста, в этом году был хороший урожай зерна и овощей. Он также пообещал, что общая инфляция не сильно отразится на ценах в продуктовых магазинах