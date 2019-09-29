https://static.news.ru/photo/bfcdfca4-e311-11e9-a861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Press

Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году. В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.

Также концепция Росстата предполагает создание единого хранилища первичных данных, сообщает газета « Коммерсант ».

Начиная с 2022 года, статистическая отчётность будет постепенно сокращаться. Полностью её упразднят в 2024 году.

По данным издания, разработкой программного обеспечения для ЦАП займутся НИИ «Восход» и ООО «НЦИ». Первые эксперименты в работе ЦАП начнутся в апреле 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что Росстат планирует переориентироваться на более широкую аудиторию. Публикуемая службой информация станет понятной не только экспертам, но и простым гражданам. По словам главы организации Павла Малкова, для того, чтобы стать ближе к народу, Росстату необходимо внедрить ряд дополнительных технологий. В настоящее время ведомство старается сделать свою информационную систему более гибкой и способной быстро реагировать на запросы.