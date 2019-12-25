https://static.news.ru/photo/2b76e642-271d-11ea-9697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые с июля потребительские цены в России за период с 17 по 23 декабря выросли на 0,2%. До этого две недели подряд рост тормозился на уровне 0,1%. Об этом сообщили в Росстате.

С начала декабря цены выросли на 0,4%. А с начала года зафиксирован рост на 3,1%. Эти данные показывают, что годовая инфляция замедлилась до уровня 3,2% с 3,3%, передаёт «Интерфакс».

За прошедшую неделю яйца подорожали на 1,7%, гречка на 1,0%, молоко — на 0,4%. Сосиски, сардельки, рыба, масло, сыры и вермишель выросли в цене на 0,3%. Колбаса, маргарин, сметана, хлеб и макароны — на 0,2%. Цены на плоды и овощи в среднем увеличились на 2,6%. В том числе на огурцы — 13,4%, помидоры — 3,0%. За прошедшую неделю подешевели сахар на 0,7%, свинина на 0,3%, а пшено на 1%.

Что касается бензина, то стоимость его не изменилась. А вот дизельное топливо, наоборот, подорожало на 0,1%, сообщили в Росстате.