Росстат сообщил об ускорении инфляции в октябре

Росстат сообщил об ускорении инфляции до 1,11% в октябре в месячном выражении и до 8,13% в годовом. В сентябре показатель индекса потребительских цен составлял 0,6% и 7,4% соответственно, сообщает ведомство.

В октябре 2021 года по сравнению с сентябрём 2021 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрём 2020 года — 106,49% (в октябре 2020 года — 100,43%, по сравнению с декабрём 2019 года — 103,32%), — говорится в сообщении Росстата.

Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 49 регионах России. Больше всего товары подорожали в Северной Осетии, там инфляция составила 2,1%. Это связано с ростом цен на продукты в регионе на 4,1%.

В Москве инфляция составила 0,7%, в Санкт-Петербурге — 1,2% ( с начала года 5,3% и 6,4% соответственно). По прогнозу Банка России рост цен по итогам года в стране ожидается на уровне 7,4–7,9%. Он должен снизиться до 4–4,5% с учётом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году. В дальнейшем индекс инфляции будет находиться в районе 4%.

Ранее аналитики спрогнозировали рост цен в ноябре. По итогам ноября годовая инфляция в России ускорится до 8,02%, считают эксперты.