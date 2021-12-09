Росстат сообщил о росте цен на сотовую связь впервые с конца прошлого года

В ноябре 2021 года Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь, которые оставались почти неизменными с конца прошлого года. При этом на фоне высокой конкуренции в отрасли подорожание пока ниже и общей инфляции, и роста в секторе услуг, пишет РБК.



В ноябре абонентская плата за услуги сотовой связи в России выросла на 2,4% по сравнению с уровнем октября. Средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре также вырос и достиг 391,6 рубля, что на 1,6% выше, чем в октябре этого года. До ноября тарифы на услуги мобильной связи росли не более чем на 0,34% за месяц, а иногда даже снижались.

Представители «Т2 РТК Холдинга» и «ВымпелКома» заявили, что цены на рынке сдерживает в том числе высокая конкуренция. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин также предположил, что на отсутствие роста повлиял и международный роуминг, который до сих пор не восстановился, а операторы могли изменить структуру тарифов в пользу более дешёвых. Кроме того, ФАС периодически выставляет операторам претензии за повышение тарифов.

Мобильные операторы начали повышать плату на фоне разгона инфляции, достигшей по итогам ноября 8,4% годовых, что более чем вдвое превышает цель Банка России по росту цен. Если первоначально основной вклад в рост инфляции вносило подорожание продовольственных и непродовольственных товаров, то в ноябре Росстат обратил внимание на ускорение роста цен на услуги, в том числе и услуги сотовой связи.

Ранее сообщалось о повышении цен на сотовую связь на 15–16%: предполагалось, что это позволит операторам скомпенсировать выпавшие доходы и дополнительные расходы, связанные с различными законодательными инициативами, а также с влиянием пандемии коронавируса. Однако в конечном счёте этого не произошло.