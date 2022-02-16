Росстат сообщил о подорожании борщевого набора за пять лет

Продукты для «борщевого набора» подорожали вдвое с января 2017 года по январь 2022 года. Это следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС. Так, за пять лет капуста подорожала с 18,46 рубля до 59,96 рубля, морковь — с 26,98 рубля до 48,37 рубля, репчатый лук — с 22,43 рубля до 31,4 рубля, свёкла — с 22,52 рубля до 45,22 рубля, картофель — с 20,8 рубля до 48,24 рубля.

Как отметили в Минсельхозе, наращивание производства овощей «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В прошлом году в организованном секторе накопано порядка 6,7 млн тонн картофеля и около 6,8 млн тонн овощей. При этом потенциал развития этих подотраслей существенно выше.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз в этом году планирует увеличить посевные площади под «борщевой набор» и увеличить тем самым набор овощей на 10%. Это же позволит снизить цены на картофель, капусту, лук, свёклу и морковь. В Минсельхозе прогнозируют, что расширение посевных площадей позволит собрать на 8% больше картофеля и на 10% больше других овощей, чем в 2021 году. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что если прогноз сбудется, это позволит снизит цены на «борщевой набор» на 5–10%. Снижение цен на овощи подтвердили и в Минпромторге при условии хорошего урожая.