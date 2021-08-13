Росстат сообщил о более чем 10% росте ВВП во втором квартале

ВВП РФ во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и на 1,7% — к соответствующему периоду 2019 года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Как уточняет РИА Новости, рост ВВП более чем на 10% во втором квартале был ожидаем, поскольку наиболее сильный спад российской экономики в прошлом году произошёл именно в этот период. По данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале спад составил 7,8%, а в третьем и четвёртом кварталах снижение замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно.

Ранее эксперты заявили, что темпы роста ВВП России по итогам 2021 года составят до 5%, несмотря на медленное восстановление экономики. Положительными факторами в этом отношении станут восстановление добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а закрытые границы позволят стимулировать внутренний спрос: россияне будут тратить деньги, которые в других условиях могли бы потратить за рубежом.