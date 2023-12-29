Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году Росстат пересмотрел оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

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Росстат пересмотрел оценку снижения ВВП РФ в 2022 году, согласно новым данным оно составило 1,2% вместо 2,1%. Кроме того, из данных статслужбы следует, что в 2021 году рост ВВП составил 5,9%, ранее же фигурировал показатель в 5,6%. В абсолютных величинах ВВП России по итогам 2021 года составил 135,773 трлн рублей, по итогам 2022 года — 155,350 трлн рублей.

Росстат представляет третью оценку ВВП за 2022 год и пятую за 2021 год. ВВП за 2022 год — 155 трлн 350,4 млрд рублей. <...> ВВП за 2021 год — 135 трлн 773,8 млрд рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Уточнение оценки ВВП за 2022 год связано с получением годовых итогов федеральных статистических наблюдений и данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства. При этом сокращение ВВП в 2022 году относительно 2021 года специалисты объяснили снижением сальдо внешней торговли в условиях санкционного давления.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в январе — октябре текущего года ВВП РФ вырос на 3,2% в годовом выражении. Официальный прогноз ведомства предполагает рост ВВП в 2023 году на уровне 2,8%. При этом глава ведомства Максим Решетников не исключил рост показателей выше 3%.С его слов, по многим показателям Россия выходит на рекордные цифры.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство зафиксировало увеличение доходов бюджета РФ на 3% по сравнению с прогнозом. По его словам, это произошло за счет роста ВВП страны, который стал возможен благодаря решениям президента Владимира Путина о помощи различным отраслям и гражданам.