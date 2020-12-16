Росстат: сахар и подсолнечное масло продолжили дорожать

https://static.news.ru/photo/bec7963e-3fbe-11eb-b624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iordache Magdalena via imago-images.de/Global Look Press

Продукты, стабилизацией цен на которые занялся российский кабмин, в период с 8 по 14 декабря продолжили расти в цене.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Путин подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

После критики президента правительство объявило о введении комплекса мер по стабилизации цен. В частности, были приняты решения о повышении вывозных пошлин на подсолнечник и зерно, о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Данные Росстата свидетельствуют , что за неделю с 8 по 14 декабря сахар-песок в среднем по стране подорожал на 0,2%. За предыдущую неделю стоимость этого продукта выросла на 0,7%. Цена подсолнечного масла увеличилась на 1,7%, аналогичный показатель отмечался в период с 1 по 7 декабря.

Пшеничная мука за последнюю неделю подорожала на 0,5%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,4%, вермишель — на 0,6%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,3%.

Как передавал NEWS.ru, 16 декабря глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провёл серию встреч с производителями продовольствия и сельскохозяйственных товаров, на которых были рассмотрены вопросы ценообразования. В Минсельхозе отметили стабилизацию цен на гречку.