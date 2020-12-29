Росстат рассказал о тратах россиян к новогоднему столу

https://static.news.ru/photo/b1de9bec-4a73-11eb-957e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На покупку продуктов и напитков к новогоднему столу россияне в среднем потратят 6763 рубля. За минувший год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют данные Росстата.

В 2019 году аналогичные траты оценивались статистическим ведомством в 6468 рублей.

В набор товаров, стоимость которых оценили эксперты ведомства, вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по 500 граммов сырокопчёной колбасы и мясных копчёностей, столько же солёных и копчёных деликатесов из рыбы, 350-граммовая банка рыбных консервов и 200-грамовая банка икры. В списке также значатся 500 граммов консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, 300 граммов сыров и 200 граммов сливочного масла.

Из овощей и фруктов в наборе есть килограмм апельсинов, 800 граммов картофеля, по 500 граммов свежих помидоров и огурцов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт статистическое ведомство предложило полкилограмма разных конфет и торт.

В списке алкогольных напитков — по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных — по литру фруктового сока, газированной и минеральной воды. Отдельными позициями указаны килограмм готового салата оливье и столько же — селёдки под шубой.

Росстат привёл данные по стоимости всех этих продуктов в ноябре 2020-го и сравнил их с ценами ноября прошлого года, отмечает РИА Новости. Как следует из отчёта, сильнее всего за год подорожали картофель (на 28,88%) и свежие огурцы (16,17%), а также апельсины (24%) и яблоки (17,2%). Стоимость икры и рыбных консервов выросла на 11%. Сырокопчёная колбаса и мясо курицы, наоборот, подешевели — на 2,66% и 0,84% соответственно.

При этом стоимость набора продуктов к праздничному столу от региона к региону отличается, и весьма существенно. Так, жителям Ненецкого автономного округа и Чукотки необходимо потратить более 9 тысяч рублей, на Камчатке и в Магаданской области новогодний стол обойдётся примерно в 8,7 тысячи рублей. Больше 8 тысяч на продукты для праздника отдадут в магазинах жители Москвы, Якутии, Мурманской и Сахалинской областей.

В большинстве регионов страны расходы на праздничное застолье не превышают 7 тысяч рублей. Самым бюджетным приготовление блюд к Новому году окажется для жителей Ингушетии — 3779 рублей.

Ранее шеф-повар и член Ассоциации поваров Анатолий Крюков рассказал NEWS.ru об идеальном наборе блюд для встречи Нового года.