https://static.news.ru/photo/25424da4-21a3-11ea-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росстате заявили о росте реальных заработных плат в октябре на 3,8% в годовом выражении. В сентябре рост зарплат составил 3,1% год к году.

Как следует из данных ведомства, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в октябре 2019 года составила 46,549 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 7,7%, в январе–октябре 2019 года — на 7,3%.

Ранее заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России (ФПНР) Елена Косаковская рассказала, что около 25 млн граждан России трудоспособного возраста в той или иной мере имеют отношение к теневому рынку труда.

При этом общий объём «серых» зарплат в стране, с которых не платятся налоги и взносы, оценивается в 10 триллионов рублей в год, писал NEWS.ru.