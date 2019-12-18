В Росстате заявили о росте реальных заработных плат в октябре на 3,8% в годовом выражении. В сентябре рост зарплат составил 3,1% год к году.
Как
Ранее заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России (ФПНР) Елена Косаковская рассказала, что около 25 млн граждан России трудоспособного возраста в той или иной мере имеют отношение к теневому рынку труда.
При этом общий объём «серых» зарплат в стране, с которых не платятся налоги и взносы, оценивается в 10 триллионов рублей в год, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен