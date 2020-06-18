Росстат рассказал о дорожающем бензине

https://static.news.ru/photo/96f481ac-b180-11ea-94ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя стоимость бензина в России за неделю (с 8 по 14 июня) выросла на 8 копеек, достигнув 45 рублей за литр. АИ-92 подорожал на 8 копеек — до 42,55 руб. за литр. АИ-95 прибавил 10 копеек — до 46,03 руб. за литр.

АИ-98 дорожает на 2 копейки — до 52,13 руб. Дизельное топливо — на 4 копейки, до 47,78 руб. за литр, передаёт Росстат.

Стоимость автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи вновь достигла рекордной отметки, поднявшись до 57,31 тысячи рублей за тонну.

Согласно данным торгов, это на 1% больше, чем показатель 17 июня. В европейской части РФ цена также увеличилась на 1% — до 57,83 тысячи рублей за тонну. Так, в Москве стоимость этого топлива прибавила к предыдущему рекорду +1,45%, достигнув отметки в 59,5 тысячи рублей за тонну. В Санкт-Петербурге цена выросла на 0,8% — до 60,5 тысячи рублей за тонну.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми ценами на бензин АИ-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку АИ-95 на бирже и в мелком опте.

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня выросла на 10% — до 56,7 тысячи рублей за тонну. Такой скачок является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Ранее самая высокая биржевая цена фиксировалась в 2018 году — 56,3 тысячи рублей за тонну. Стоимость АИ-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.

По данным Росстата, в России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущей недели. В результате средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр.