Росстат повысит точность оценки доходов и расходов россиян

Росстат пересмотрит данные по доходам, расходам и сбережениям россиян за 2018-2020 годы и опубликует эти данные в марте 2022-го. Подходы к оценке благосостояния граждан скорректируют с учётом ряда критериев в целях повышения её точности, сообщают «Известия».

Корректировка будет производиться путём изменения методов расчёта объема платных услуг населению, а также доходов и расходов россиян с учётом дополнительных источников расходов и сбережений.

Так, при оценке платных услуг будут учитывать ряд новых информационных источников: доходы самозанятых, виды услуг, получившие развитие на фоне пандемии (курьерская доставка, каршеринг), а также фитнес-центры. Помимо этого, с 2022 года предполагается вести подсчёт данных об электронных услугах в сфере IT. Имеются в виде платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища информации, онлайн-кинотеатры.

Наряду с этим расширят список наблюдаемых источников в методике оценки доходов и расходов россиян. В частности, будут учтены данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых граждан и результаты переписи малого бизнеса. Для оценки сбережений будут также использоваться сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах граждан.

В Росстате пояснили , что нововведения повысят точность оценки баланса доходов и расходов, позволят анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать вероятные последствия тех или иных решений.

Ранее в Росстате сообщили, что в третьем квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян выросли до 8,1% в годовом выражении. Во втором квартале рост доходов достигал 7,4%, а за девять месяцев доходы россиян выросли на 4,1%.