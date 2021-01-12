Росстат обнародовал данные об изменении цен в РФ по итогам 2020 года

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Инфляция в РФ по итогам декабря 2020 года остановилась на уровне 4,9% в годовом выражении, 0,8% — в месячном, передаёт Росстат. Оценка ведомства совпадает с предварительным прогнозом, представленным экспертом службы 31 декабря.

По информации аналитики, продовольствие подорожало в декабре по сравнению с ноябрем 2020-го на 1,53%, в годовом выражении — на 6,69%, а непродовольственные — на 0,4% в месячном выражении и на 4,79% в годовом. Услуги в декабре подорожали на 0,42% в месячном выражении, на 2,7% в годовом выражении, передаёт официальный сайт Росстата.

Минэкономразвития РФ предрекало уровень инфляции в РФ по итогам декабря на уровне 0,6-0,7%, по итогам 2020-го — 4,6-4,8%. Среди продуктов питания сильнее всего в цене прибавили яйца куриные (13,24%). Плодоовощные товары дорожали на 8,46%, подсолнечное масло — на 1,7% за декабрь. Сахар- песок наоборот — подешевел на 4,08%.