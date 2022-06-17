Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале на 3,5%

ВВП РФ в I квартале 2022 года вырос на 3,5% по сравнению с I кварталом 2021 года, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстат). Предварительная оценка Росстата по росту ВВП, опубликованная 18 мая, также составляла 3,5%.

Абсолютный объем ВВП в актуальных ценах в I квартале 2022 года составил 34,629 трлн рублей, индекс-дефлятор составил 123,4% к I кварталу 2021 года.

В I квартале 2022 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в I квартале 2022 года следующих отраслях: добыча полезных ископаемых — 8,6%; обрабатывающие производства — 5,1%; строительство — 4,7%; оптовая и розничная торговля — 3,7%, транспортировка и хранение — 5,4%; гостиницы и рестораны — 6,2%; информация и связь — 5,9%, — говорится в сообщении.

Согласно информации Росстата, на увеличение индекса-дефлятора ВВП в наибольшей степени повлиял рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости среди добычи полезных ископаемых (рост на 70,6%), обрабатывающего производства (32,4%), строительства (16,3%), оптовой и розничной торговли (26,5%), транспортировки и хранения (17,3%).

Высокие значения индексов-дефляторов обусловлены ростом мировых цен на энергоресурсы, ростом цен на строительные материалы, а также ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, — сообщается в публикации.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Асcоциации банков России (АБР) заявила, что регулятор может снизить прогноз по годовой инфляции с текущих 18–23%. Также она добaвила, что ЦБ в июле обновит прогноз по росту экономики РФ на 2022 год.