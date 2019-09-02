https://static.news.ru/photo/0de4ca60-cded-11e9-9708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Всего 53,2% российских женщин были официально трудоустроены в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

По словам профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой, такие цифры объясняются тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях. Кроме того, женщины чаще попадают под сокращения, являясь самой дискриминируемой на рынке труда категорией.

Хочется надеяться, что в определённой степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях, — пояснила эксперт РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.

Ранее News.ru писал о том, что уровень безработицы среди предпенсионеров в России остаётся экстремально высоким. Из 10,1 млн граждан «серебряного» возраста официально работают только 4 млн, или 40%. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию нежеланием бизнесменов брать предпенсионеров на работу, а также имеющими место так называемыми неофициальными трудовыми отношениями. Кроме того, работодатели считают знания немолодых россиян устаревшими.