Падение российской экономики оказалось максимальным за 11 лет

https://static.news.ru/photo/2f93a95e-64c0-11eb-a6bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,1% ВВП. Об этом сообщается на сайте Росстата. Это максимальный спад с 2009 года.

Индекс физического объёма ВВП относительно 2019 г. составил 96,9%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что номинальный объём ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн рублей. При этом оценка статистического ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и международных экономистов.

Ранее сообщалось, что в российских банках запасы золота упали почти вдвое и достигли минимального показателя за последние полтора года. В связи с сезонными факторами и предпочтениями клиентов банки сокращают вложения в драгметаллы.

Как писал NEWS.ru, международный валютный фонд (МВФ) изменил свой прогноз по росту показателя валового внутреннего продукта (ВВП) в России на ближайшие годы. В последнем докладе МВФ прогнозируется рост ВВП в РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2021 году. В октябрьском прогнозе фонда эти показатели равнялись 2,8% и 2,3% соответственно.