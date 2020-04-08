Обеды, носки, лекарства: Росстат обновил корзину расчёта недельной инфляции

https://static.news.ru/photo/7a24f6f0-7991-11ea-b34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) увеличила список товаров и услуг, которые используются для расчёта недельной инфляции. В общей сложности оценочный лист увеличен на 36 наименований — до 100 позиций, сообщило ведомство.

В перечень включены обеды в кафе, консервы и смеси для детского питания, пелёнки и детская одежда, подгузники и туалетная бумага. Также в нём имеется ряд предметов одежды — например, женские колготки и мужские носки. Есть в обновлённом списке средства гигиены — шампунь и зубная паста со щёткой, а также некоторые лекарства и медикаменты.

Используются в качестве маркера цен и бытовая техника с электроникой, в том числе смартфоны и пылесосы. Содержатся в перечне корма для домашних животных, сжиженный газ и даже поездки в Китай и Грецию.

Еженедельная регистрация цен на дополнительные виды товаров и услуг проводится в 282 городах всех регионов страны. Фиксация стоимости происходит в работающих магазинах. Однако сейчас, когда из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, много магазинов закрыты, аналитики используют цены онлайн-продаж без учёта стоимости доставки.

В тех случаях, когда магазины и организации, предлагающие включённые в перечень товары и услуги, не работают, а онлайн-продажи отсутствуют, применяется метод условно-расчётных цен. Его использование соответствует международным рекомендациям по формированию индексов потребительских цен в условиях чрезвычайной ситуации, пояснили в Росстате.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минэкономразвития проинформировало, что в марте инфляция ускорилась до 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале. При этом ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля и повышенный спрос в ряде сегментов потребительского рынка.