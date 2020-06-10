Росстат: недельная инфляция замедлилась до нуля

https://static.news.ru/photo/8b030472-ab36-11ea-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период с 2 по 8 июня инфляция в России вышла на нулевой показатель после того, как две недели подряд держалась на уровне 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

С начала года отмечен и рост потребительских возможностей на 2,4%. При этом в годовом выражении, согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на эти же даты, на 8 июня инфляция составила около 3,025%.

Как писал NEWS.ru, в Минэкономразвития прогнозируют, что показатели годовой инфляции в России будут находиться на уровне 3–3,2%. В ведомстве ожидают, что потребительский спрос вырастет незначительно на фоне снятия санитарных ограничений и не повысится до уровня, который был до введения режима самоизоляции.