Росстат назвал самые дорогие и дешёвые города для жизни, опубликовав индекс стоимости жизни в населённых пунктах России за 2021 год. Самым «дорогим» городом России стал Анадырь, а самым «дешёвым» — Назрань. Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов, а Санкт-Петербург вошёл лишь в четвёртую десятку, пишет РБК.

Как отмечается, Анадырь становится самым дорогим городом пятый раз подряд. Установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит там на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. В "первую тройку" также входят якутские населённые пункты Зырянка и Мирный, где этот набор стоит на 46% дороже. В Москве индекс цен составляет 1,28 при общероссийском значении 1.

Дешевле всего товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населённых пунктах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75: это означает, что товары и услуги там на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

Ранее Чукотка была признана лидером по уровню зарплат в России согласно данным рейтинга социально-экономической устойчивости регионов по версии Фонда развития гражданского общества. Второе место в нём занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), на третьей строчке расположилась Москва.

В первую десятку субъектов с самыми высокими зарплатами также вошли Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ (НАО), Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Якутия и Санкт-Петербург.

ЯНАО также признан самым экономически устойчивым регионом России. Второй стала Чукотка, а третье место разделили между собой Москва, НАО и Сахалинская область.