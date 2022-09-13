Росстат может включить бонусы и инвестиции в доходы россиян Росстат: в расчет доходов населения могут быть включены денежные переводы, бонусы и ценные бумаги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на исследование, авторы которого должны будут разработать рекомендации по улучшению методов расчета показателей доходов, расходов и сбережений населения. В частности, речь о безналичных переводах между физическими и юридическими лицами, поощрениях за участие в бонусных программах торговых и сервисных компаний, а также о финансовых активах населения в виде ценных бумаг.

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения», — следует из заявки на портале госзакупок.

Стоимость контракта оценивается в 6,7 млн рублей. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2022 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября.



Уточняется, что в рамках научной работы, в том числе, необходимо обеспечить полноту учета безналичных переводов внутри России, осуществляемых гражданами за пределы регионов проживания. Внедрение результатов исследования планируется в 2023–2024 годах, рассказали РБК в Росстате.

Ранее стало известно, что Росстат фиксирует дефляцию в России третий месяц подряд. В августе 2022 года она составила 0,52%, в июле — 0,39%, в июне — 0,35%. Годовая инфляция в августе замедлилась до 14,30%. Своего максимального значения с января 2002 года она достигла в апреле — 17,83%.