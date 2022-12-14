Росстат: инфляция в России замедлилась до 0,19%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в России замедлилась с 0,58% до 0,19% в период с 6 по 12 декабря по сравнению с неделей ранее. С начала года цены на товары и услуги выросли на 111,8%, сообщает Росстат.

За период с 6 по 12 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала декабря — 100,71%, с начала года — 111,86%, — говорится в сообщении ведомства.

За период с 6 по 12 декабря до 2,7% по сравнению с 2,9% неделей ранее замедлился рост цен на плодоовощную продукцию. Значительно замедлилась цена на огурцы — с 14,2% до 8,2% по сравнению с предыдущей неделей. Свекла подорожала на 2,8%, морковь — на 2,3%, цена на лук выросла на 1,7%, на капусту и яблоки — на 1,6%. Помидоры подорожали на 1,3%, картофель — на 1,1%, бананы выросли в цене на 0,5%.

Снижение цен зафиксировано по 16 наименованиям. Больше всего подешевели гречка и сахар — на 1,57% и 1,38% соответственно. На 0,78% подешевели мясные консервы для детского питания, на 0,51% подешевела соль, цены на подсолнечное масло снизились на 0,48%, на куриное мясо — на 0,43%. Вареная колбаса и рис подешевели на 0,35%. На 0,3% снизились цены на фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания. Сметана подешевела на 0,2%, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, чай, мука — на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 17 позициям продуктов. Больше всего подорожали яйца, цена на которые выросла на 0,74%, рыба мороженая — на 0,55%, конфеты шоколадные — на 0,51%, баранина — на 0,4%. Выросли в цене сливочное масло и пастеризованное молоко — на 0,3%, маргарин и пшено — на 0,2%, говядина, творог, сычужные сыры, вермишель — на 0,1%.

В перечне непродовольственных товаров первой необходимости лидерами по росту цен стали спички (0,33%), женские гигиенические прокладки (0,27%), порошок (0,14%), сухие корма для домашних животных (0,12%), пеленки для новорожденных (0,09%). Снизились на 0,4% цены на зубные пасты, на 0,2% — на зубные щетки и туалетную бумагу. Хозяйственное мыло подешевело на 0,1%.

Электропылесосы подорожали на 0,13% в период с 6 по 12 декабря, смартфоны — на 0,03%. Телевизоры подешевели на 0,11%. Остались на прежнем уровне цены на легковые отечественные и иностранные авто. Бензин подорожал на 0,01%, дизельное топливо — на 0,65%.

Подорожали лекарственные препараты. Более всего выросли цены на поливитамины и анальгин — на 0,5%. Противовирусный препарат «Эргоферон» и мазь «Левомеколь» выросли в цене на 0,51%, валидол, комбинированные анальгетики и «Нимесулид» снизились в цене.

Повысились цены на полет в салоне экономкласса до 8,6% по сравнению с 5,71% неделей ранее.

Ранее экономист Александр Арский заявил, что России удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Эксперт добавил, что инфляция в стране продолжит свое снижение, а показатель в 2022 году достигнет отметки в 12–13%.