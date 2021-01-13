Росстат добавил более 30 позиций в список для расчёта инфляции

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Росстат внёс изменения в перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчёте инфляции. Добавлены более 30 позиций, в числе которых медицинские маски, антисептики, МРТ, подписка на онлайн-сервисы и каршеринг.

В ведомстве отметили, что значительно возросло количество медпрепаратов, средств гигиены и товаров первой необходимости.

Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году — уже на 53, — цитирует URA.RU сообщение Росстата.

Ряд позиций были исключены из списка для расчёта инфляции. К ним относятся меховые шапки, кнопочные телефоны, а также ртутные термометры, вместо которых в перечень внесены галинстановые.

Ранее NEWS.ru писал, что Росстат составил список продуктов, которые подорожали в прошлом году. Его возглавил сахар, который прибавил в цене около 65%. Подсолнечное масло подорожало почти на 26%, крупы, фрукты и овощи, яйца выросли в цене на 20%, 17% и 15% соответственно. В целом за 2020 год продукты выросли в цене на 7,21%, тогда как в 2019-м повышение цен составило 2,75%.