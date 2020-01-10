https://static.news.ru/photo/0d048524-33b2-11ea-8b51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики дала окончательную оценку инфляции в России за 2019 год. По оценке ведомства, потребительские цены выросли на 3%.

Среди продовольственных товаров наибольший рост показали цены на гречневую крупу. Её стоимость увеличилась на 9% в 20 субъектах России, а в ЕАО цены поднялись на 18,7%. Также выросли цены на огурцы — до 27,6%, помидоры — 11% и виноград — 5,4%. В целом рост стоимости продовольственных товаров оценили в 2,6%. Однако аналитики отмечают, что во многих регионах существенно подешевело пшено. Так, цена на крупу снизилась на 7% в 18 субъектах России, пишет ТАСС.

Цены на непродовольственные товары выросли на 3%. В этой категории больше всего подорожали настойка пустырника и линекс — на 2,6% и 2,3% соответственно. Небольшой рост показал корвалол — 1,7% и йод — 1,8%. Снижение цен заметно в категории термометров — на 0,4%.

Отмечается, что цены на парфюмерно-косметические товары, ковры шерстяные, батарейки электрические типа АА, дизельное топливо, свежесрезанные цветы, светильники потолочные и сигареты с фильтром в среднем выросли на 0,5-1%. При этом стоимость телевизоров, персональных компьютеров, холодильников, плит бытовых, электрочайников, миксеров и блендеров снизилась на 0,3-1,1%.

Ранее Росстат дал оценку росту цен на услуги ЖКХ в 2019 году. По данным ведомства, цены выросли на 4,3%. Об этом информировал NEWS.ru.