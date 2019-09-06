https://static.news.ru/photo/7585cdb8-d13f-11e9-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медперсонала с учётом инфляции.

Федеральный план статистических работ дополнен показателем «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к среднемесячной начисленной заработной плате младшего медицинского персонала за соответствующий период прошлого года с учётом индекса потребительских цен», — говорится в распоряжении.

Статистика по этому показателю будет формироваться в целом по стране, по субъектам, федеральным округам и формам собственности.

Как писал News.ru, правительство РФ по поручению президента Владимира Путина разработает и представит предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, которые занимаются оказанием первичной помощи. Власти также изучат возможность введения дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, переехавшим в сельскую местность. Поручения должны будут выполнить до 1 ноября.