Росстат назвал число россиян за чертой бедности Росстат: 13,5% россиян живут за чертой бедности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первом квартале 2023 года число граждан с доходами ниже границы бедности составило 19,6 млн человек, сообщается на сайте Росстата. Это число равно 13,5% от общего количества жителей страны. В 2022 году таких граждан было меньше — 9,8% (14,3 млн человек), но по сравнению только с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сейчас сократилась.

В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тысяч 26 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны, — говорится в сообщении Росстата.

Граница бедности в период с марта по апрель 2023 года составила 14 026 рублей. Люди с уровнем дохода ниже этой величины считаются бедными. Годом ранее граница бедности составляла 13 545 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в первом квартале 2023 года составила 66 778 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,7%. Реальная начисленная заработная плата выросла только на 1,9%. Доля доходов от предпринимательской поднялась на 0,6%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам нынешнего года может увеличиться. При этом, по его словам, мировая экономика продолжит замедляться.