Российское правительство намерено расширить план приватизации государственных компаний на 2020–2022 годы и включить в него дополнительные активы. Решение будет принято на ближайшем заседании кабмина, сообщила журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко. По мнению экспертов, новая волна приватизации может являться признаком беднеющего государства и надвигающегося экономического кризиса.

По словам Фоменко, которые приводит ТАСС, на этой неделе глава Минфина провёл совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. Во время обсуждения были приняты решения о допактивах, которые могут быть внесены в программу приватизации, а также урегулированы актуальные вопросы по некоторым компаниям. Стало известно, что по отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестпрограмм этих фирм.

В октябре Силуанов заявлял о том, что Минэкономразвития работает над амбициозным планом приватизации.

Антон Силуанов Сергей Булкин/NEWS.ru

До этого Минфин и Минэк обсуждали перечень государственных активов, планируемых к продаже в 2020–2022 годах. Снижение доли государства хотели бы предусмотреть в компаниях: «Совкомфлот», «Русгидро», «Транснефть», «Ростелеком», «Россетти» и «Объединённая зерновая компания».

Позднее замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, курирующая в Минэкономразвития данную тему, рассказала, что, кроме вышеназванных предприятий, в новый план вошли «Махачкалинский морской торговый порт» и «Новороссийский морской торговый порт».

На прошлой неделе «Известия» узнали, что в план, скорее всего, попадут ДОМ.РФ (до марта 2018-го — «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК)), «Почта России», «Росгеология», «Зарубежнефть», а также аэропорт Шереметьево.

Также стало известно, что в список всё-таки войдут: Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, РЖД, «Росагролизинг», Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «Продинторг», ФСК ЕЭС, «Российские ипподромы», а также «Аэрофлот».

По словам Тарасенко, которую цитирует «Интерфакс», также уже известно, что в план приватизации, скорее всего, не будет включён Первый канал.

Чёрная финансовая дыра

Складывается ощущение, говорит профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, что список на приватизацию формируется по принципу объёмов предоставляемой господдержки и госзаказов, а также потенциальной «чёрной финансовой дыры» в момент наступления кризиса.

То есть присутствует желание не стать заложником принципа «слишком большой, чтобы лопнуть», когда придётся использовать государственные денежные резервы для затыкания финансовых пробоин компаний с государственным участием, отметил аналитик.

Очередной финансовый год мы заканчиваем с неприлично большим бюджетным профицитом, что явно не мотивирует правительство к приватизации, но времена меняются и порой очень внезапно... Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

По его мнению, пакеты более 50% могут помочь сохранить социальную функцию приватизируемого предприятия, в то же время появление частных акционеров позволит сделать его более прозрачным и эффективным.

Эксперт полагает, что причиной соответствующих планов вряд ли может быть неэффективность фирм. Ведь это не всегда атрибут госкомпаний, так как сплошь и рядом существуют частные неэффективные организации, замечает Ордов.

Важно понимать, продолжает аналитик, что непродуктивная частная фирма прежде всего делает беднее её собственника, а эффективная делает богаче не только владельца, но через налоги и зарплаты — всё общество. Зато безрезультатные госинвестиции и госкомпании делают беднее весь социум, снижая жизненный уровень и ограничивая экономический рост, подчеркнул исследователь.

На примере «сбыта» «Почты России» можно увидеть одну из причин избавления государства от контрольных пакетов: постоянное реформирование требует финансовых ресурсов и повышенного контроля со стороны госорганов. Возможно, путём приватизации, допускает Ордов, власти хотят переложить эти проблемы на плечи частных инвесторов. Однако рост эффективности «Почты России» будет связан с существенными изменениями, которые отразятся и на социальной сфере всей страны, что требует достаточно долгой предпродажной подготовки этого и подобных активов, отмечает специалист.

В то же время аэропорт Шереметьево, говорит он, имеет устоявшийся бизнес и вполне способен быть у инвесторов востребованным активом. И в этом случае представляется вполне целесообразным отделить контрольно-надзорные функции государства от коммерческих соблазнов, заключил собеседник.