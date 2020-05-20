России предсказали большую внутреннюю миграцию

https://static.news.ru/photo/8e44c566-9a9d-11ea-b779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service рассказали о последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. В связи с ухудшением ситуации страну ждёт ускорение внутренней миграции.

Прежде всего трудоспособные люди покинут регионы с низкими доходами граждан, плохой социальной поддержкой и инфраструктурой, высокой занятостью в пострадавших отраслях, передаёт РБК.

Наибольший отток людей ждёт Омскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Башкирию. Также в зоне риска находятся Красноярский край, Коми и ХМАО, однако местные программы поддержки экономики и развитие инфраструктуры могут сгладить ситуацию.

Как писал NEWS.ru, потерявшая во время пандемии коронавируса нового типа прежние объёмы региональная экономика нуждается в срочных и обдуманных решениях, считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Ведомство выявило крайнюю заинтересованность бизнесменов в реформе фискального законодательства.