Россию ждут «неортодоксальные» экономические решения из-за санкций Moody’s: Россия примет «неортодоксальные» экономические решения из-за санкций

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ВВП России в 2023 году сократится на 3%, что может привести к принятию «неортодоксальных» экономических решений, сообщает РБК со ссылкой на данные Международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. По данным экспертов, по мере усиления международной изоляции российской экономики на фоне западных санкций правительство страны с большей вероятностью будет прибегать в том числе к монетарному финансированию бюджета, что может негативно повлиять на показатели инфляции и макрофинансовой стабильности.

Moody's признает, что его первоначальный пессимистичный прогноз по российской экономике на 2022 год не оправдался, но полагает, что рецессия в России углубится из-за санкций. В свою очередь, сокращение экспорта из-за санкций приведет к ухудшению положительного сальдо платежного баланса и ослаблению рубля. По мере постепенной адаптации к санкциям реальный рост ВВП России, по мнению Moody’s, вернется примерно к 1% в 2024 году. Основную часть дефицита правительство предполагает финансировать за счет расходования ФНБ, а в более долгосрочной перспективе российский бюджет все более будет зависеть от банковского сектора.

Российские эксперты в свою очередь отмечают, что оснований для «неортодоксального» поведения в финансовых вопросах пока не просматривается, а финансирование дефицита бюджета за счет внутренних заимствований, выпуска государственных ценных бумаг и выкупа их на рынке нельзя считать таковым. Прогнозы же иностранных и международных организаций не предполагают глубокого анализа ситуации в стране, а США и их союзникам будет сложно контролировать поступление технологий в Россию через третьи страны.

Экономист Валерий Масленников ранее отметил, что российскую экономику ожидает взрывной рост через один-два года. По его словам, Россия начала тратить активы, которые раньше переводила в иностранную валюту, на реальный сектор экономики. Эксперт подчеркнул, что только такие инвестиции способны обеспечить стране устойчивый экономический рост.