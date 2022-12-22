Россию заподозрили в тайных скупках золота

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Россия может быть причастна к всплеску активности на рынке драгоценных металлов в третьем квартале 2022 года, пишет немецкое издание Kreiszeitung со ссылкой на западных аналитиков. По их мнению, Москва стремится вкладывать заработанные на энергоносителях средства в те активы, от которых Запад пока не успел отрезать ее своими санкциями.

Большая закупка золотом стала загадкой. Возможным покупателем может быть Россия, — говорится в публикации.

Автор статьи Бона Хен указала, что за третий квартал текущего года на мировом рынке драгметаллов было приобретено около 400 тонн золота. При этом нет почти никаких сведений о его приобретателях. По ее словам, порядка 300 тонн драгметалла поступило на счета государственных центральных банков, которые практически не предоставляют информации о своих золотых запасах.

Западные аналитики могут лишь предполагать, что в качестве анонимного покупателя золота выступает Россия. С уверенностью утверждать это им не позволяет отсутствие каких-либо доказательств причастности Москвы к массовой скупке драгметалла нет и это ставит Запад в тупик.