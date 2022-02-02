Россия стала крупным экспортёром сыра благодаря импортозамещению

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сообщил, что благодаря программе импортозамещения в России, в стране сильно вырос уровень производства сыра. По оценке эксперта, доля отечественных производителей сыров на российском рынке достигла 75%.

Большую роль в развитии нашей страны сыграли антироссийские санкции и введенная на фоне них программа импортозамещения. Запад надеялся сломить нас различными ограничениями, и они в какой-то момент действительно ударили по экономике. Ситуация переломилась в нашу пользу: отечественные производители начали развиваться, предприятий стало больше, а ассортимент на рынке расширялся, — считает эксперт.

Иванов считает, что в скором времени России вполне по силам стать ведущим экспортером продовольственных товаров, что поможет РФ почти полностью отказаться от импорта продовольственных товаров.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что Россия решила почти все задачи по импортозамещению. Он также отметил необходимость быть конкурентоспособным в современном мире. Об этом пишет ТАСС.

По мнению президента, инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения. При этом Путин признал, что раньше Россия ими практически не занималась. На этом фоне особенно важно быть конкурентоспособными, подчеркнул глава государства.