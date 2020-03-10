https://static.news.ru/photo/a684a80c-62b8-11ea-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Россия приняла верное решение занять жёсткую позицию в переговорах по сделке ОПЕК+. Сохранить долю на сырьевом рынке в долгосрочной перспективе за счёт увеличения добычи важнее нынешних потерь от обвала цен на углеводороды, считают эксперты.

У нас впереди глобальная депрессия и действия российских властей показывают, что, если они не понимают, то ощущают — регулярность получения дохода важнее сумм. <...> То, что Россия сохраняет себе долю рынка, мы, грубо говоря, обеспечиваем себе регулярный доход, — считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По мнению экономиста Михаила Хазина, ситуация со стоимостью чёрного золота невыгодна самой Саудовской Аравии. По предварительным данным, саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК. По словам аналитика, «Россия в кои-то веки проявила самостоятельность», отказавшись от ОПЕК+. Поведение Кремля «вызвало реакцию противников».

Саудиты в той ситуации, в которой находятся, долго не протянут. Им нужны цены более $70 ближе к $80 за баррель, — цитирует Хазина портал НСН.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства-члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта прибавила 4 рубля — до 72 рублей 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку до 82,72 рубля, писал NEWS.ru.

Акции Роснефти в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. «Лукойла» теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.