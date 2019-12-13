https://static.news.ru/photo/a64b2d2e-1d77-11ea-b218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eve Edelheit/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В условиях снижения реальных денежных доходов россияне заменяют мясо макаронными изделиями и крупами. Об этом свидетельствуют данные исследования рациона питания жителей страны, проведённого Росстатом в 2018 году, выяснил NEWS.ru.

Согласно мониторингу ведомства, россияне за период с 2013 по 2018 год стали на 10,5% чаще использовать в пищу крупы, в том числе рис, а также макаронные изделия и каши. Ежедневно или несколько раз в неделю такой продукт потребляли 87,4% респондентов. На их столе стало на 16,5% больше свежих, отварных, тушёных овощей, за исключением картофеля. Также на 9% вырос интерес к творогу и творожным изделиям. При этом популярность мясных варёных изделий, сосисок и колбас практически не изменилась, показав рост всего на 1,4 п.п., до 43,7%.

Эксперты связывают такое поведение потребителей с падением доходов в данный промежуток времени и поиском альтернативы мясным продуктам.

Такой переход может быть вреден для организма и привести к проблемам с обменом веществ. Здоровое же питание относится к очень небольшой части населения. Основная масса ищет более доступные по цене продукты для повседневной жизни, — сообщила NEWS.ru эксперт ИКСИ Елена Киселёва.

Масштабное исследование Росстата, основанное на самооценке достаточности питания в домохозяйствах с 2013 по 2018 год, охватило порядка 100 тыс. респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тыс. домохозяйств. Россияне отвечали на вопросы об образе жизни, характере питания и обычном рационе.