Россияне за неделю купили туров с кешбэком на 1,4 млрд рублей

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Россияне за неделю действия программы кешбэка купили туров по России на 1,4 млрд рублей. Это предварительные итоги действия программы, которые в целом уже получили положительную оценку.

Сроки запуска программы пришлись на фактическое окончание летнего сезона, поэтому Ростуризм оценил результаты программы как позитивные. И это при том, что на её реализацию была отведена всего неделя, а осенние путешествия по стране у россиян пока не пользуются популярностью, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Итоги программы будут проанализированы с учётом пожеланий людей, к ней ведомство подойдёт с максимальной ориентацией на клиентов, пообещала Догузова на брифинге в Казани.

В случае принятия решения о продолжении этой программы мы обязательно учтём все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали по ходу подготовки этой программы, — пообещала Догузова.

Программа кешбэка за туры по России стартовала с 21 по 28 августа. Её обязательными условиями стали продолжительность тура или проживание в гостинице не менее четырёх ночей, стоимость путёвки — от 25 тыс. рублей. Кешбэк составит от пяти до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отраслевые объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Они просят продлить на 2021 год действие программы субсидирования внутреннего туризма с помощью кешбэка.