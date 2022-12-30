За квартал россияне перевели на счета за рубежом рекордную сумму ЦБ: в третьем квартале 2022 года россияне перевели за рубеж рекордные 1,47 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С июня по август 2022 года граждане России перевели на счета в иностранных банках 1,47 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Эта сумма стала рекордной и в 26 раз опережает значения за аналогичный период прошлого года. Тогда россияне перевели на счета в зарубежных кредитных организациях 57 млрд рублей, следует из статистики ЦБ.

За первый квартал 2022 года из РФ было выведено 543,4 млрд рублей. По итогам второго квартала сумма увеличилась до 550,7 млрд рублей.

Первая волна оттока средств из банков наблюдалась в феврале, когда россияне суммарно сняли со своих счетов 1,2 трлн рублей. Вторая волна была зафиксирована после объявления частичной мобилизации в России. В сентябре граждане забрали из банков почти 460 млрд рублей.

Результаты всех кварталов 2022 года стали рекордными за всю историю наблюдений регулятора, которая отслеживается с 2018-го.

В Центробанке сообщили, что по состоянию на 1 ноября на зарубежных счетах россиян хранились примерно 4,19 трлн рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в начале декабря, что отток валюты не вызывает у нее беспокойства. Она подчеркнула, что возврат этих средств в отечественную банковскую систему будет происходить по мере роста уверенности граждан в макроэкономической стабильности.

Ранее ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России. Эта мера призвана поддержать расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

Ранее в Центробанке смоделировали сценарии развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения. Согласно материалам статьи «Экономика экспортера сырья в „новой реальности“: количественные и структурные параметры», эксперты пришли к выводу, что даже при положительном сценарии в стране снижается ВВП.