Россияне вынуждены экономить на лекарствах

https://static.news.ru/photo/c4dd5e80-9eac-11eb-9090-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12%. Россияне, чьи доходы уменьшились, стали экономить на лекарствах.

По подсчётам аналитиков компании DSM Group, в январе — марте выручка аптечных сетей снизилась почти на 12%, до 331,6 млрд рублей. Меньше всего покупали в марте: выручка сократилась на 26,1% год к году, до 118 млрд рублей. Для сравнения: в марте 2020-го на фоне локдауна и ажиотажного спроса аптеки продали лекарств на 159,8 млн рублей, что составило рост выше 80%, сообщает «Коммерсант».

С начала 2021 года выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов, но и на всех группах лекарств, — заключил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Также, по его мнению, на спросе сказалось то, что на фоне пандемии коронавируса россияне успели сделать большие запасы лекарств, так что сейчас пользуются оставшимися.

Как писал NEWS.ru, лекарственные спиртовые настойки за год выросли в цене на 30%. Валериана, боярышник, пустырник подорожали с 24 рублей до 32.

Подорожание настоек связано с изменениями в законе, который вступил в силу с этого года. Согласно новым требованиям, производители лекарств могут использовать не спирт, а его фармсубстанцию. Последняя существенно выросла в цене.