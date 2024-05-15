Россияне все реже отдают долги по ипотеке: что делать, если нечем платить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Рост просрочек по ипотеке ускорился в пять раз по сравнению с прошлым годом. В январе — марте объем просроченной задолженности россиян по жилищным кредитам составил почти 62 млрд рублей. Чем это опасно для заемщиков и банковской системы страны, какие кризисы этот процесс напоминает аналитикам и как сегодня решать проблемы с долгами перед банком, расскажет NEWS.ru.

Сколько россияне задолжали за ипотеку

Темпы прироста объемов просроченной задолженности по ипотеке в России в январе — марте 2024 года значительно ускорились по сравнению с тем же периодом 2023-го. Если год назад за три месяца эта просрочка выросла на 1,18%, до 56,1 млрд рублей, то за три месяца текущего года она подскочила сразу на 6% (то есть темпы ее роста выросли в пять раз) — до 61,8 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику Банка России. Для сравнения: в первых кварталах 2021 и 2022 годов объем просрочки в ипотеке уменьшался — на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно.

В свою очередь в ЦБ заявили, что в абсолютном выражении доля просроченных более чем на 90 дней долгов по ипотеке действительно увеличилась в I квартале этого года, говорит представитель ЦБ. Но он также отметил, что за этот же период портфель ипотечных кредитов вырос на 438 млрд рублей и составил на конец марта 18,4 трлн рублей.

Почему россиянам стало тяжелее отдавать кредиты

Продакт-менеджер направления «Ипотека» в сервисе «Сравни» Екатерина Сташкова пояснила NEWS.ru, что на качество выданных россиянам жилищных кредитов и просрочку по ним в 2024 году повлияли рекордные показатели выдач предыдущего года, а также высокая закредитованность населения.

«Например, по данным ЦБ, 46% ипотечных кредитов в III квартале 2023 года было выдано людям с показателем долговой нагрузки (ПДН) 80% (когда все их кредиты составляют 80% их доходов. — NEWS.ru) и более. Отсутствие собственных средств для оплаты первоначального взноса привело к оформлению потребительских кредитов, что также повлияло на ПДН», — сказала Сташкова.

Таким образом, часть заемщиков при текущем росте инфляции в стране столкнулись со сложностями в обслуживании ипотеки: людям не хватает реальных доходов, говорит эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие кризисы в связи с этими просрочками можно вспомнить

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с NEWS.ru обратился к опыту 2014 года, когда просрочка по ипотеке за год возросла более чем на 10%. Правда, тогда ситуация была другой, объясняет он: «ЦБ отправил рубль в свободное плавание, в связи с чем курс доллара в одно мгновение увеличился вдвое. А в то время было много валютных ипотечников».

Схожий случай прироста просроченных платежей был в 2020 году — на 7%, говорит Рогачевский. И тут уже сыграло роль отсутствие опыта взаимодействия между различными элементами экономики в условиях пандемии коронавируса, отмечает эксперт.

Насколько ситуация критична для банковской системы сейчас

Хотя объем проблемных долгов растет, их доля в общем объеме ипотечных кредитов стабильно снижается на протяжении нескольких лет и остается незначительной, говорит в беседе с NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита в РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«По информации Центробанка, на конец марта 2024 года доля проблемных задолженностей составила 0,34% общего объема ипотечных займов, что ниже предыдущих периодов. Но сейчас ЦБ обеспокоен качеством новых кредитов. Банки активно предоставляют ссуды с повышенным уровнем риска, например, с низким первоначальным взносом или клиентам с высокой долговой нагрузкой», — говорит аналитик.

Осянин добавляет: по прогнозам регулятора, объем просроченной задолженности будет расти в абсолютных числах, так как в 2023 году ипотеку часто оформляли люди с низкой платежеспособностью, привлеченные низкими ставками. Но доля просрочек от всех кредитов останется на низком уровне. Ведь требования государства к качеству кредитов растут, говорит Осянин. По его оценке, ЦБ контролирует просрочки по ипотеке и серьезной угрозы для банковской системы сейчас нет.

В данный момент ситуация для банковского сектора и правда не опасна, соглашается Рогачевский, отмечая, впрочем, что она «неприятная». Что же касается перспектив простых заемщиков, то если в ближайшей перспективе предпосылок к негативным тенденциям аналитик не видит, то в долгосрочной они возникнуть могут. Чтобы этого избежать, эксперт советует ЦБ перейти к снижению ключевой ставки и сделать кредиты доступнее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать для сокращения платежа по ипотеке

Используйте реструктуризацию

Чем меньше мы занимаем у банка и чем длиннее срок ипотечного кредита, тем меньше будет и размер ежемесячного платежа. Поэтому один из самых эффективных способов снизить ипотечный платеж — увеличить срок кредитования. Это можно делать и тем, кто уже имеет ипотечный кредит (через реструктуризацию), и тем, кто находится на этапе его оформления. Главное, помнить: увеличение срока ипотеки в конечном итоге приводит к большей переплате.

Рефинансируйте ипотеку

Также снизить ежемесячный платеж можно с помощью рефинансирования. То есть переоформления кредитного договора по новой, более низкой процентной ставке. Например, при запуске программы льготной ипотеки или существенном снижении ключевой ставки Банком России.

Заплатите комиссию

Простой способ уменьшить ежемесячный платеж — заплатить дополнительную комиссию за снижение процентной ставки. Тогда ежемесячный платеж можно уменьшить на 12% и более. Но далеко не в каждом случае комиссия оправдана. Например, этот способ работает при кредитовании со сроком более 20 лет.

Читайте также:

Как меньше платить за ипотеку: 10 проверенных способов

Стоимость кредитов станет понятней: получится ли на них сэкономить

Семейную ипотеку медленно убивают: будет ли она хоть кому-то доступна

Россиянам назвали способ защиты средств от растущей инфляции

Рубль часто растет на 9 Мая: когда выгодно покупать доллары в 2024 году