Россияне начали возвращать валюту банкам

https://static.news.ru/photo/a56e333c-b60c-11ea-a66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане РФ на фоне постепенного снятия ограничительных мер из-за COVID-19 начали пополнять вклады в иностранной валюте. В мае объём средств на таких депозитах вырос на $721,1 млн. Об этом сообщается в статистике ЦБ.

Как отмечает РБК, общий объём валюты на вкладах россиян к 1 июня составил $88,97 млрд.

В марте из-за паники на финансовых рынках и резкого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) население сняло со своих вкладов около $5 млрд. На данный момент россияне вернули уже 8,7% от выведенной из кредитных организаций валюты.

При этом в мае было отмечено снижение объёма рублей на вкладах жителей страны. Этот показатель опустился на 0,4%, или 92,14 млрд руб. Рост валютных депозитов на 17% зафиксировал в мае ВТБ, а Тинькофф Банк заметил увеличение валютных вкладов и в апреле.

Что касается средств розничных клиентов, то на их счетах в июне их объём вырос на 0,5%.

При этом ранее представители банков и крупных брокерских агентств рассказали, что частные инвесторы в России в период самоизоляции с марта по май предпочитали вкладывать деньги в акции отечественных и иностранных компаний, рассчитывая на их дальнейший рост. Также люди покупали облигации и валюту.

Как писал NEWS.ru, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 24 июня, снизился на 14,53 копейки, курс доллара — на 64,59 копейки. Доллар остановился на отметке 68,8376 рубля, курс евро — на отметке 77,6832 рубля.