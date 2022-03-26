Россияне в марте стали чаще покупать подержанную технику

Россияне в марте стали на 16-35% чаще покупать подержанную технику. Об этом свидетельствуют данные сервисов по размещению объявлений, пишет агентство «Прайм».

С 1 по 21 марта спрос на смартфоны, ноутбуки, бытовую технику вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом за февраль. Количество проданной электроники, по данным VK, которой принадлежат сервисы, увеличилось на 23%. Зафиксирована повышенная активность пользователей в соцсети по поиску и предложениям электроники. Каждое второе объявление было опубликовано через посты и сообщества «ВКонтакте».

Спрос на смартфоны и планшеты составил 51%, бытовую технику искали 21% пользователей, компьютерную — 17,5%. Средняя цена на электронику за указанный период выросла на 13%, на компьютеры и телевизоры — на 20%, на смартфоны — на 10%.

Продажи ноутбуков за неполный март выросли на 28%, при этом их средняя стоимость составила 32,4 тысячи рублей. Спрос на мобильные телефоны вырос на 16%. средняя цена смартфона составила 24,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российский бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, иногда в разы взвинчивая цены на продукцию, включая старые партии. Продавцы сотовых телефонов подняли стоимость смартфонов на 15–20 тысяч рублей, магазины парфюмерии — на 50%, линзы в магазинах оптики подорожали на 40%.