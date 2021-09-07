Россияне в августе побили рекорд по объёму потребкредитов

В августе рынок необеспеченного кредитования в России оживился после временного замедления в июле. Банки одобрили гражданам 2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд рублей, обновив апрельский рекорд по выдачам в этом сегменте. По сравнению с июлем количество новых договоров выросло на 7,5%, а объём одобренных ссуд — на 6,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные расчёты Frank RG.

Аналитики «СберИндекса» объясняют спрос на кредиты наличными ускорением инфляции на фоне медленного восстановления доходов, а также началом учебного года: в августе потребительские расходы на товары и услуги в России выросли на 16,2%, в том числе в связи с выплатами единоразового пособия на школьников.

Как уточнил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, активность заёмщиков также подогревается ожиданиями роста стоимости заёмных средств вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. По его словам, введённые ранее Центробанком повышенные коэффициенты по ссудам наличными должны были сделать менее выгодным кредитование заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, однако этого не происходит в том числе и потому, что банки заинтересованы в выдачах большего числа кредитов.

При этом средний размер потребительского кредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тысячи рублей. Как заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, это может говорить о наращивании численности новых заёмщиков, включая наименее обеспеченных. По данным Frank RG, всего в августе российские банки выдали населению кредиты на 1,22 трлн рублей, а объём одобренных ипотечных ссуд составил 445,7 млрд руб., что на 1,8% превышает результат июля. Количество одобренных кредитов и автокредитов при этом практически не изменилось, тогда как POS-кредитование показало заметный рост.

Ранее сообщалось, что общая задолженность россиян перед банками составляет 955 млрд рублей, а в следующем году она может составить 1 трлн. Наибольший объём просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки. В дальнейшем банки могут ужесточить правила кредитования, чтобы снизить количество невыплат.