Россияне в 2020 году ели свинину в рекордных объёмах

https://static.news.ru/photo/bcf96a44-a323-11eb-bed7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекорд по потреблению свинины установлен в России впервые за последние 30 лет. На одного россиянина в 2020 году пришлось 27 кг мяса.

В целом по стране потребление свинины достигло 4,08 млн т, что на 4% больше, чем в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на отчёт Центра отраслевой аналитики Россельхозбанка. Третий по величине производитель свинины в России «Русагро» указывает на более высокий показатель — в среднем 28 кг на одного человека.

Агентство отмечает, что производство свинины увеличили в основном крупные промышленные игроки (3,8 млн т), а уменьшили его крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

По данным Росстата, за весь 2020 год средняя розничная цена за 1 кг бескостной свинины упала на 1,5%, до 358,3 рубля, а 1 кг свинины на кости подешевел на 1,2%, до 267 рублей. В 2021 году свинина незначительно, но дорожает. В марте стоимость бескостной свинины выросла на 4%, а свинины на кости — на 6,4% по сравнению с мартом 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что морковь, капуста белокочанная, картофель и яйца подорожали с 13 по 19 апреля сильнее всего. Данные содержатся в отчёте Росстата. Морковь подорожала на 1,7%, капуста — на 1,6%, картофель — на 1,5%. Повысились на 1,5% цены на яйца, на 0,6% — на баранину, на 0,5% — на свинину, сахар и лук, приводит данные ведомство.