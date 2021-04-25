Россияне значительно увеличили свои сбережения в банках

https://static.news.ru/photo/96d38e02-a6b7-11eb-8325-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году средняя сумма депозита увеличилась до 62% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в крупнейших кредитных организациях.

Наибольший рост наблюдался в банке «Санкт-Петербург», где показатель вырос с 400 тысяч рублей до 650 тысяч рублей. Увеличение среднего размера депозита также отметили в РСХБ - на 11,5% до 528 тысяч рублей, в ВТБ — на 7%.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов отметили, что за прошлый год общий объем застрахованных депозитов населения увеличился на 7,6% до 34 трлн рублей.

Аналитики полагают, что это может быть связано с пандемией, в период которой граждане были вынуждены экономить на развлечениях и путешествиях, а также повысить норму своих сбережений.

При этом общий отток средств из вкладов за этот период составил 1,68 трлн рублей.

Ранее стало известно, что средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 4,72%.