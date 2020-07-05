Россияне стали скупать валюту в предвкушении отдыха за границей

https://static.news.ru/photo/a283f108-be80-11ea-a4d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали чаще скупать валюту после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Спрос станет ещё больше, как только откроются границы и наладится международное авиасообщение, предрекают эксперты.

На сегодня средняя сумма операции при покупке долларов и евро наличными выросла до $2,1 тыс. В апреле она составляла $1,8 тыс, в апреле — июне прошлого года почти $1,3 тыс., приводит данные ВТБ РИА Новости.

Сумма покупки безналичной валюты также выросла до $5,2 тыс. в мае — июне, в апреле она составляла $5 тыс, в апреле — июне прошлого года — $4,5 тыс.

Сбербанк в то же время колебаний среднего чека по обмену валюты не отметил. В июне средняя сумма покупки осталась такой же, как и за весь период карантина, однако превысила показатель прошлого года на 60%. Число операций по обмену валюты в настоящее время ниже показателей 2019 года.

«Русский Стандарт» сообщил о повышении в июне относительно мая средней суммы операции на 12%. По сравнению с июнем прошлого года средний чек вырос на 80% с лишним. Банк ДОМ.РФ также отмечает повышение средней суммы операции по валюте в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Незначительные изменения отметили Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что рубль имеет все шансы снова укрепиться. По его словам, цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, но диапазон 65–70 рублей видится вполне возможным.