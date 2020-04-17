Россияне стали реже посещать магазины, но тратят в них больше

https://static.news.ru/photo/49aad282-8063-11ea-83f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России стали реже ходить в супермаркеты и магазины, но средний чек покупки вырос на 26–41%. В Москве стали тратить ещё больше, рост расходов на продукты составил 44–56%.

Уже в апреле потребители были вынуждены планировать долгое домашнее времяпрепровождение. Поэтому заметен спрос на товары с длительным сроком хранения, на ингредиенты для частого приготовления пищи, а также на продукцию с высокой долей импорта. Покупатель стремится за одно посещение магазина взять большой набор товаров, чтобы реже посещать места массового скопления людей. Поэтому закономерно, что частота походов в магазин сильно сокращается, а средний чек при этом увеличивается, — привела слова директора по маркетингу «Платформы ОФД» Леонида Симакова газета «Известия».

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко отметил, что многие россияне стали во время самоизоляции готовить дома, что сказывается на продуктах, которые они выбирают. При этом, жители Москвы стали опасаться передвижения на транспорте из-за ограничительных мер, поэтому трафик покупателей в гипермаркетах заметно снизился.

В АКОРТе сообщили, что в последнее время снизился покупательский спрос на крупы, макароны и консервы и увеличился на мясо, овощи, фрукты.

Представитель магазина «Ашан» отметил рост спроса на продукты для приготовления пищи дома, в частности для салатов и супов, а также бананов, курицы, томатов, картофеля и репчатого лука.

В «Магните» сообщили, что самыми популярными покупками в начале апреля были: мясо птицы, помидоры, лук, кофе, лимоны, яйца, а также напитки, которые не содержат алкоголь.

Ранее NEWS.ru писал, что больше половины россиян стали готовить дома чаще во время режима самоизоляции, а 43% жителей России заметили, что стали тратить на продукты больше.