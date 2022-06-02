Россияне стали реже ходить в кафе, покупать новые авто и ездить за границу Центробанк – о новой экономической реальности

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В апреле-мае россияне стали больше экономить, и спрос на товары и услуги упал. Зато все меньше предприятий пугают повышением цен, а внутренний туризм побеждает внешний. О самых главных изменениях и в жизни российского потребителя, и в российской промышленности NEWS.ru расскажет с помощью доклада «Региональная экономика» от ЦБ.

Россия в целом

Инфляция в апреле 2022-го по сравнению с апрелем прошлого года составила 17,8%. Но во второй половине мая цены постепенно перестали расти. Тем не менее мы стали меньше ходить в кафе и торговые центры, чаще покупаем авто с рук, а вместо заграницы выбираем Москву, Санкт-Петербург, Поволжье и Алтай, говорят аналитики.

В машиностроении, металлообработке, химическом производстве и нефтехиме резко вырос спрос на импортозамещение, что позволило полностью загрузить производственные мощности. Однако проблемы с персоналом и деньгами на это самое импортозамещение — все очевиднее. В то же время в отраслях, ориентированных на экспорт (производство топлива, деревообработка, добыча угля) или критически зависимых от импорта комплектующих (автопром и прочие сборочные производства) предприятиям пришлось сокращать занятость и выпуск продукции.

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Производители молочной продукции по всей стране отметили резко возросшие затраты на тару, упаковку и оборудование. Все это либо подорожало, либо стали частично недоступным и потребовало перестройки произвосдтва. Зато люди стали меньше бояться инфляции, а предприятия — реже прогнозировать повышение цен. Если на март-апрель-май повышения цен на свою продукцию ожидали 41,8% опрошенных ЦБ компаний, то на май-июнь-июль этот прогноз дают уже 23,3%.

Кроме того, после снижения ключевой ставки в мае люди стали активнее брать льготную ипотеку под 9%, отмечают в ЦБ.

ЦФО

В столице и ближайших к ней регионах люди начали покупать более дешевую еду. У торговых сетей стало меньше импортных продуктов, а запасы непродовольственных товаров иссякают. Работа большинства сборочных автоконвейеров Центрального округа по-прежнему приостановлена, производители ведут активный поиск поставщиков и новых рынков сбыта, отдельные предприятия решают вопрос замены собственника. Зато из-за госконтрактов растет выпуск лекарств. Как и количество заявок на льготную ипотеку.

Северо-Запад

Промышленные предприятия жалуются на проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Переориентация экспорта на азиатские страны затруднена из-за существенного роста затрат на логистику. В туротрасли довольны — на майские праздники гостиницы и базы отдыха были почти полностью заполнены. И в летний сезон турбизнес входит с позитивными ожиданиями.

Поволжье

Инвестпроекты просели из-за перебоев с ввозом машин и оборудования из-за границы. Крупные авиаконцерны планируют увеличить производство отечественных грузовых и пассажирских самолетов. При этом предприятия сталкиваются с проблемами замещения импортных компонентов и дефицитом кадров.

Фото: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юг России

В химпроме отмечают зависимость от высокотехнологичных компонентов из Европы. Предприятия сельхозмашиностроения перестроили логистику и нашли альтернативных поставщиков, но издержки у них растут. Турпоток на майские в Крым по сравнению с прошлым годом снизился на треть, зато на 5% увеличился в Сочи и в полтора раза в Волгоградской области. А загрузка санаториев Ставропольского края была на 85%—90% выше, чем в прошлом году.

Урал

На нефтеперерабатывающих предприятиях — избыток запасов топлива, которое не смогли продать загранице. Предприятия машиностроения и металлообработки, в основном работающие для добывющих и строительных компаний, уже частично решают проблемы с поставками комплектующих для производства.

Сибирь

Потребительская активность снизилась. Из-за санкций и накопившихся избыточных запасов угольный бизнес сократил текущую добычу и производственные планы на этот год. В то же время работа металлургических и химических предприятий Сибири остается стабильной.

Дальний Восток

Из-за проблем со страхованием судов для транспортировки нефти ее добычу значительно снизили. Поток грузов через дальневосточные порты уменьшился из-за снижения межднуродных перевозок оборота и антикоронавирусных мер Китая. В ипотеку дальневосточники берут в первую очередь первичку и по льготным программам.