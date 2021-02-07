Россияне стали реже покупать сахар и масло в январе

https://static.news.ru/photo/1cf7b3f0-69d2-11eb-b4c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в январе покупали меньше сахара и подсолнечного масла, сообщили аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Согласно их данным, продажи сахара по сравнению с декабрём уменьшились на 12%, масла — на 19%. При этом средняя цена последнего выросла, но в рамках пределов, оговорённых с производителями.

По словам экспертов, январь традиционно уступает декабрю в количестве продаж, так как часть продуктов, купленных гражданами в конце года, в том числе про запас, ещё не закончились. Однако практически по всем ключевым категориям продовольственных товаров отмечается рост объёма покупок. За время пандемии коронавируса существенная доля потребительского интереса переместилась из общепита в торговлю — россияне стали чаще закупаться в магазинах и готовить дома, а значит, активнее закупаться впрок, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики рассказали о продуктовых предпочтениях россиян в январе 2021 года. Чаще всего граждане в прошлом месяце покупали картофель и макаронные изделия, а вот от яиц отказываются всё больше покупателей.