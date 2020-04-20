Россияне стали реже покупать алкоголь в апреле

https://static.news.ru/photo/01345e60-82d9-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост продаж спиртных напитков в России с 6 по 12 апреля 2020 года замедлился (18,8%) по сравнению с предыдущей неделей (25,6%). Меньше всего стали покупать водку, пиво и виски. На рынке игристых вин тенденция положительная.

Так, рост продаж водки за неделю составил 23% против 34% неделей ранее, рост продаж пива — 19% против 25%, рост продаж виски — 29% против 42%. Продажи игристого вина показали рост в 6% против 1% неделей ранее, — пишет ТАСС со ссылкой на портал Nielsen.

Эксперты также отметили, что во время действия режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в РФ вырос спрос на целый ряд товаров, в числе которых машинки для стрижки волос и маникюрные принадлежности.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались. С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 983 случая. За весь период умерли 363 пациента, выздоровели 3303 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ одобрило продажу, потребление и рекламу на специализированных ярмарках произведённого на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вина. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Документ предусматривает поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...», а также в закон «О рекламе».