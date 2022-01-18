Россияне стали реже хранить сбережения в рублях

Доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений, тогда как о том, что российский рубль является самой надежной валютой для сбережений, заявляют лишь 23% россиян. Как свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, это минимальный показатель с 2007 года.

В том, что сегодня стоит хранить сбережения или их часть в долларах, убеждены 46% россиян, в евро — 44%, в рублях — 41%. Хранить деньги в долларах и евро считает целесообразным наибольшее количество россиян (46 и 44% соответственно). При этом респонденты более старшего возраста больше доверяют рублю и меньше доллару. Больше всего сторонников хранения сбережений в долларах и евро наблюдается среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Ранее глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган посоветовал держать в долларах или евро сбережения, которые не планируется тратить в долгосрочном периоде. По его словам, альтернативой также могут послужить валюты «второго эшелона» — швейцарский франк и иена. При этом небольшую часть накоплений всё равно стоит держать в рублях, на случай, если они экстренно понадобятся.