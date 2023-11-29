Россияне стали хранить в банках рекордно мало валюты РИА Новости: валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валютные депозиты россиян в октябре снизились до $26,8 млрд, сообщает РИА Новости на основе анализа данных Центробанка. Это минимальный показатель с февраля 2008 года. При этом только за последний месяц традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5%.

Одновременно с этим на 2% сократились средства россиян на текущих счетах — до $14,7 млрд. Это минимум с июня 2017 года. В результате общий объем валютных средств россиян в октябре уменьшился на 1,4% — до $41,6 млрд.

Ранее сообщалось, что россияне в июне 2023 года впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства — наличные, на отечественных и зарубежных счетах и у брокеров. Граждане РФ держали в иностранной валюте накопления на сумму $218 млрд, что меньше майского показателя на 1%. При этом в июне все виды валютных накоплений сокращались одновременно, что произошло впервые с 2018 года, когда ЦБ начал вести соответствующую статистику.

Как рассказал эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов, гражданам, хранящим свои сбережения в иностранных валютах, в текущей рыночной ситуации не нужно ничего с ними делать. По его словам, владельцы валютных вкладов ничего не потеряли, так как средняя доходность в пересчете на рубли у них примерно такая же, как у владельцев рублевых вкладов, поэтому суетиться из-за динамики курса рубля не стоит.